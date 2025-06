¿Confirman DÍA NO LABORALE este LUNES 09 de junio a nivel NACIONAL? El Peruano sorprendió con anuncio

¡Atención! Muchos ciudadanos han consultado si el lunes 9 de junio será también feriado o día no laborable para extender el descanso. Sin embargo, según lo dispuesto por el diario El Peruano, este lunes 09 de junio no será feriado ni día no laborable, por lo que las actividades en el sector público y privado se desarrollarán con normalidad.