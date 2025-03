Publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), el estudio empleó la fluorescencia estimulada por láser (LSF), un método que permite realzar los trazos de tinta a base de carbono sobre la piel momificada. A diferencia de la luz ultravioleta, que a menudo es limitada por la degradación del tejido, esta tecnología logró revelar diseños con líneas de apenas 0,1 a 0,2 milímetros de grosor.