Al igual que otras crucíferas, la coliflor contiene enzimas que estimulan los procesos de desintoxicación del cuerpo. Un estudio publicado en el Journal of Nutrition and Metabolism señala que estos compuestos ayudan a eliminar toxinas y sustancias químicas perjudiciales, reduciendo el impacto del estrés oxidativo.

El estrés oxidativo es una de las principales causas del envejecimiento celular y de la inflamación crónica. Un artículo del Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics explica que los antioxidantes presentes en la coliflor pueden contrarrestar los efectos negativos de los radicales libres, reduciendo la inflamación en el cuerpo y favoreciendo el bienestar general.