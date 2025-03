La niña que murió dos veces: el escalofriante caso de Mary Day, desaparecida a los 13 años sin que nadie la buscara

Mary Day nació el 19 de febrero de 1968 en Little Falls, Nueva York. Desde el principio, su vida estuvo marcada por la inestabilidad. Sus padres, Charlotte Pressler y Charles Day, tenían una relación caótica y llena de conflictos. Con el tiempo, la familia creció con el nacimiento de sus hermanas Kathy y Sherrie, pero su infancia estuvo lejos de ser feliz.

Las tres niñas vivieron entre hogares de acogida y la custodia de sus padres, quienes no mostraban interés en cuidarlas. Charlotte, su madre, tuvo relaciones con otros hombres, lo que generó aún más tensiones en el hogar.

En 1975, Charlotte se casó con un soldado de 18 años, William Houle. Poco después, recuperó la custodia de sus hijas, pero la vida con su nuevo esposo resultó ser aún peor. William era violento y autoritario. Sherrie, la más pequeña, tuvo la suerte de ser devuelta a su familia adoptiva, pero Mary y Kathy no corrieron con la misma suerte.

A mediados de 1981, Mary desapareció. No hubo reportes, no hubo búsquedas. Su madre y su padrastro nunca la denunciaron como desaparecida. En la casa, su nombre fue erradicado. Nadie podía hablar de ella, como si jamás hubiera existido.

Cuando Sherrie, su hermana menor, intentó preguntar por ella años después, su madre solo respondió que "se había fugado" y que era mejor no mencionarla más. La única pista que dejó Charlotte fue perturbadora: confesó que había quemado todas las fotos y pertenencias de Mary.

La mujer fue entrevistada, pero algo no encajaba. Su acento era extraño, su actitud evasiva. No recordaba detalles de su infancia, ni siquiera su propio cumpleaños. Sus explicaciones parecían ensayadas.

Sherrie y Kathy, sus hermanas, la recibieron con los brazos abiertos… al principio. Pero poco a poco notaron que aquella mujer no se parecía a la Mary que recordaban. No solo había cambiado físicamente, sino que su personalidad era completamente distinta. No recordaba palabras clave de su infancia ni el plan de escape "Mohawk" que había ideado con Kathy.