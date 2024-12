30 y 31 de diciembre serán días no laborables: Disfruta del último fin de semana largo del 2024

A pocos días de terminar el 2024, los peruanos podrán disfrutar de un último fin de semana largo antes de despedir el año. Según el Decreto Supremo 011-2024-PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruan o, los días lunes 30 y martes 31 de diciembre han sido declarados no laborables para el sector público. Esta medida tiene como propósito facilitar el descanso, impulsar el turismo interno y permitir a las familias prepararse para la llegada del 2025.

La normativa establece que los dos últimos días del año sean no laborables para los trabajadores del sector público, extendiendo el descanso continuo desde el sábado 28 de diciembre hasta el martes 31. Con esta disposición, que coincide con las celebraciones de fin de año, se busca fomentar actividades recreativas, incentivar el turismo dentro del país y mejorar el bienestar de los empleados.

En el sector público, los trabajadores podrán descansar durante estos días no laborables bajo ciertas condiciones. Las horas no trabajadas deberán recuperarse en las semanas siguientes, de acuerdo con las indicaciones de las oficinas de recursos humanos de cada entidad. A pesar de esta recuperación, los empleados seguirán recibiendo su salario habitual, sin afectaciones ni pagos adicionales por los días no laborados.