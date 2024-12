El ‘Panetotone Perla’, a pesar de su textura ligera y suave, no logró impresionar tanto. Aunque se destacó por su suavidad, la relación calidad-precio no convenció al equipo de youtubers. Ely mencionó que, si bien el panetón tiene una buena textura, no justificaría el alto precio. Ariana también coincidió, destacando que no sobresalía lo suficiente como para justificar la inversión de 179 soles. Con un puntaje de 6/10, el Panetotone Perla quedó en una clara desventaja frente al Pandoro.