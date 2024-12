¡Feliz Navidad ! en Wapa.pe te ayudaremos a encontrar los mejores precios del pavo por kilo en los supermercados peruanos. Y es que no todos tienen el tan ansiado ‘Vale de Pavo’ de regalo. Por ello, nos hemos dado el trabajo de buscar los mejores precios para tu cena navideña.

Y es que para miles de personas en el Perú, no existe una buena cena navideña si no está el pavo. Cabe mencionar que dicha carne se puede preparar de muchas formas y se adapta a diferentes utensilios como hornos y ollas. Si perteneces al grupo de los ‘pavilovers’ no dejes de leer nuestra nota.