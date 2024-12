¡Batalla nocturna por la educación! Miles de padres se amanecen para conseguir una vacante para sus hijos en colegio

"Es difícil, pero no me importa. Si no lo hago, sé que mi hija podría quedar fuera y perder una oportunidad importante", comentó una madre que, con el rostro cansado, intentaba mantenerse positiva a pesar de la situación. "No es solo un lugar en una escuela, es el futuro de nuestros hijos", expresó mientras abrazaba a su pequeña, quien se quedó dormida sobre su regazo.