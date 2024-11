La historia de Guabi, compartida en un video que se volvió viral, refleja un mensaje de resiliencia y cuidado colectivo. "Hace muchos años, mis dueños me dejaron aquí en la huaca, pero los trabajadores me cuidan y alimentan", dice la voz en off que lo narra en primera persona. Este mensaje no solo narra su experiencia, sino que también hace un llamado al respeto y cuidado de los animales.