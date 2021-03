Callao: Buscan a niñera que maltrató a bebé de 10 meses

Una niñera es denunciada por maltratar física y verbalmente a un bebé de 10 meses en Carmen de la Legua, Callao. Los padres de la criatura ahora buscan a la agresora, Mariza Navarro Calderón, quien también les habría robado sus pertenencias.

Las agresiones fueron confirmadas tras la instalación de cámara de vídeo en el hogar, las cuales registraron robos y maltratos contra el menor.

“Se perdían algunos víveres y algunos objetos personales de mi esposa. Quería ver si es que ella se los estaba llevando. Eso pasó a segundo plano cuando me di cuenta que a mis hijos los estaba maltratando”, comentó uno de los progenitores de los agraviados en diálogo con América Noticias.

Añaden que la mujer negó los cargos pese a las imágenes. “Ella ha chateado con mi esposa por WhatsApp y le ha dicho que no les ha pegado y que eso no es maltrato. Que no van a encontrar ningún moretón”, puntualizó el también profesional de salud.

Según la ficha de Reniec, Mariza Navarro tiene su domicilio registrado en Loreto. La denuncia ya fue puesta en la Comisaría de Carmen de La Legua y los progenitores esperan que nunca más tenga a su cuidado a otros menores.

Línea de ayuda

Recuerda que si eres testigo o conoces algún caso en el cual se presuma la vulneración de los derechos fundamentales de una niña, niño o adolescente, puedes llamar gratuitamente a la Línea 1810, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y hacer tu denuncia.

También puedes hacerlo a través de comisarías, la Demuna y la Línea 100, o en las oficinas de la Dirección de Protección Especial en el jirón Camaná n.° 616- Mezanine, Cercado de Lima.