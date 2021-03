Arequipa: Contraloría detecta que faltan dosis de vacunas

En el Hospital Militar Divisionario III de Arequipa, los Auditores de la Contraloría General detectaron que faltaban 10 vacunas de las 168 que le fueron entregadas para inocular al personal de salud, y en el nosocomio de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) se aplicaron 16 dosis a personas que no tendrían vínculo laboral con la institución.

Esta información se desprende del servicio de control simultáneo en la modalidad de control concurrente, realizado por la Contraloría en el proceso de vacunación contra la COVID-19 en la región Arequipa desde el 9 de febrero.

El gerente regional de Control de Arequipa, Valery Fabio Niño de Guzmán Paredes, informó ayer que una comisión de control fue acreditada ante la gerencia regional de Salud (Geresa), con la finalidad de realizar el acompañamiento al proceso de recepción, almacenamiento, conservación, distribución, aplicación de vacunas, manejo de residuos y seguimiento a eventos posteriores a la vacunación contra la COVID-19.

Padrones desactualizados en el Minsa

En el marco de este proceso los especialistas detectaron 14 situaciones adversas, entre las que destaca padrones desactualizados de personal que labora en establecimientos del Ministerio de Salud (Minsa), falta de rendición de vacunas entregadas a nosocomios y padrones de profesionales de salud.

El informe señala que se identificó la existencia de padrones desactualizados de personal del Minsa en el hospital regional Honorio Delgado Espinoza, al igual que en el centro de salud Mariano Melgar; mientras que en el hospital Central de Majes se inició la vacunación sin contar con el padrón de beneficiarios aprobado.

En el Hospital Militar Divisionario III de Arequipa se advierte la falta de rendición de la aplicación de 10 vacunas, pues de las 168 dosis entregadas, se tiene documentación proporcionada por sus autoridades sobre 158 personas inoculadas. Asimismo, se vacunó a cinco personas que no figuran en el padrón de beneficiarios.

Mientras que en el nosocomio de la FAP Arequipa, se detectó la aplicación de dosis a 16 personas que no tendrían vínculo laboral con la institución.

¿Cuáles son las clínicas que colocaron en la lista a personas que no tienen vínculo laboral?

En tanto, en la clínica San Juan de Dios se advirtió que 8 personas que figuran en la lista nominal remitida al Minsa, no prestan servicios en el establecimiento, al no contar con un vínculo laboral o civil vigente e incluso 3 profesionales que ya no trabajaban en la institución recibieron la primera dosis de la vacuna.

La comisión de control también identificó la existencia de personas que están registradas en más de una Institución Prestadora de Servicios de Salud (Ipress).

Los casos identificados corresponden a las clínicas Arequipa (05), San Juan de Dios (31), Sanna Clínica del Sur (111) y San Pablo de Arequipa (45).

Otro riesgo advertido por la Contraloría en algunos hospitales como el Honorio Delgado y el centro de salud Javier Llosa García de Hunter, corresponde a falta de equipamiento mínimo exigido para la cadena de frío de áreas para el almacenamiento de las vacunas, equipos que han superado el tiempo de vida útil y no tienen mantenimiento.

En el caso del hospital Goyeneche, el área destinada para el almacenamiento de las vacunas se encuentran en proceso de acondicionamiento, y la empresa encargada del manejo de residuos sólidos en dicho establecimiento, no cuenta con contrato u orden de servicio que formalice una relación jurídica con el nosocomio.

Valery Fabio Niño de Guzmán exhortó a las autoridades del sector Salud a garantizar el uso adecuado de las vacunas que han sido enviadas para el personal que se encuentra en primera línea de lucha contra el nuevo coronavirus, y si hay dosis que no han sido utilizados por transparencia deben informar dónde están y si han sido retornados al almacén central de la Geresa.

(Con información de Andina)