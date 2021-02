España: Repartidor estudia debajo de un poste y se vuelve viral

Un joven repartidor, quien fue identificado como Carlos Alegre, se convirtió en viral, luego de que su fotografía se publicara en redes sociales.

La imagen del hombre de 24 años se volvió viral, pues en ella se ve a él estudiando bajo la luz de un poste.

Carlos Alegre , quien trabaja como repartidor de Glovo en la ciudad de Madrid, España, tiene como prioridad terminar sus estudios, esta es la razón por la que usa sus tiempos libres para poder repasar sus clases.

Al volverse viral la imagen, la página web Catalunya Plural, habló con él y reveló que estudia en la escuela de mecánica EMA Competición.

“En este trabajo hay muchos tiempos muertos. Yo lo veo normal. Para no perder el tiempo, me gusta ir mirando los apuntes. Hay mucha gente como yo, que trabaja y ayuda en casa. Entre pedido y pedido, para no perder el tiempo, me voy leyendo los apuntes”, declaró el joven.

La imagen llegó hasta el centro educativo y resaltó la labor del joven estudiante.

“¡Orgullo máximo! ¡Carlos, eres un gran estudiante y llegarás donde te propongas!”, escribió la escuela de mecánica.