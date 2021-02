Joven denuncia que Cementerio El Ángel les entregó la urna de su bebé sin sus cenizas

Deudos que acudieron hasta el Cementerio El Ángel, de El Agustino, para incinerar a sus familiares fallecidos hicieron una grave denuncia. Al menos dos familias se encuentran devastadas porque recibieron las urnas sin las cenizas de sus fallecidos.

Tal es el caso de un joven padre de familia, quien realizó una denuncia pública frente a las cámaras de América Noticias. Él confesó haber cremado a su pequeño bebé de ocho meses de nacido en el Cementerio El Ángel. Sin embargo, se dio con la sorpresa que la urna se encontraba totalmente vacía.

“Me entregan la caja y yo por curiosidad quise abrirlo para ver las cenizas, con una moneda lo desentornillé y veo que está vacío. Voy a hacer el reclamo y los trabajadores del crematorio me dice que se equivocaron. Que les diera la caja y que me iban a poner las cenizas”, comenzó diciendo.

“Yo les dije que no, que yo quería ingresar a ver el procedimiento a ver qué cenizas me iban a dar (...) No sé si son las cenizas, pero eso fue lo que me dieron”, agregó indignado.

El mismo hecho ha sido denunciado por la familia de una mujer de 63 años, quien falleció a causa de la COVID-19. Ellos también aseguran no haber recibido las cenizas de su familiar.

Cabe mencionar que, el último jueves, ocho familias denunciaron al mismo camposanto por una presunta cremación colectiva.

Ello indicaron a RPP que observaron a los trabajadores del camposanto colocar varios cadáveres juntos en el horno de cremación. Señalaron que luego las cenizas serían divididas en urnas para ser entregadas a las familias.