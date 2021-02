Vacunagate: TV Perú separa a Patricia García del programa Cuerpo Médico

A través de un comunicado, el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) anunció que la ex ministra de Salud, Patricia García Funegra, fue separada del programa Cuerpo Médico debido al escándalo del caso Vacunagate.

De acuerdo al Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), la separación de la exministra será mientras se esclarezcan las investigaciones. Como se recuerda, la especialista confirmó que fue vacunada contra el coronavirus con las dosis de Sinopharm.

“El Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) comunica que la doctora Patricia García Funegra dejará de ser parte del programa Cuerpo Médico durante el periodo que demande la investigaciones en torno a la aplicación de vacunas de Sinopharm a funcionarios y/o personas que integran la lista de funcionarios”, señala el comunicado emitido.

Televidente encaró en vivo a Patricia García de TV Perú

Entre los 487 personas que accedieron a la vacuna contra la COVID-19 de Sinopharm, también figuraba el nombre de Patricia García, lo que desató la indignación de una televidente quien llamó al programa que conducía para solicitar su renuncia.

“Antes que nada quiero agradecer la oportunidad que me da el canal estatal TV Perú (de) manifestarme y espero que no me corten. En primer lugar, quiero decirle a la doctora Patricia García que yo siempre la he admirado como profesional, porque siempre tenía en cuenta sus comentarios en todos los canales. Pero la verdad, yo preferiría, como ciudadana del Perú, que ella dé un paso al costado (...) preferiría que cambien a la persona que va a dirigir Cuerpo médico”, expresó la ciudadana durante la transmisión en vivo del programa.

¿Quiénes son los 487 beneficiados con la vacuna de Sinopharm?

Luego que el presidente Francisco Sagasti anunció que la lista de vacunados de manera clandestina contra la COVID-19 la conformaban 487 personas, el diario La República tuvo acceso al documento de 12 páginas que detalla el nombre y cargo de cada uno de los inoculados.

*Conoce la lista completa AQUÍ.