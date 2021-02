Televidente encaró en vivo a Patricia García de TV Perú tras recibir vacuna

La exministra de Salud Patricia García, conductora del programa "Cuerpo médico, fue sorprendida en vivo por la televidente identificada como Nancy, quién le pidió que sea retirada de TV Perú tras recibir la vacuna extra Sinopharm de manera 'irregular'.

“Antes que nada quiero agradecer que me da el canal estatal TV Perú de manifestarme y espero que no me corten. En primer lugar, quiero decirle a la doctora Patricia García que yo siempre la he admirado como profesional, porque siempre tenía en cuenta sus comentarios en todos los canales. Pero la verdad, yo preferiría, como ciudadana del Perú que ella de un paso al costado en el programa de ‘Cuerpo Médico’, a pesar de toda admiración que yo le tengo a ella como profesional”, indicó la televidente.

A su vez, la señora Nancy resaltó en la comunicación que el presidente Franciso Sagasti dejó en claro que quienes estuvieran en la lista de funcionaros no formarían parte de su gobierno, es por ello que hizo este pedido.

“Con la transparencia con la que ha hablado el presidente Sagasti que todas las personas que se vacunaron y que no dijeron que se había vacunado preferiría que cambien a la persona que va a dirigir ‘Cuerpo Médico’”, agregó.

Por su parte, la presentadora respondió que actualmente no ocupa ningún cargo público y que su función en el programa, solo es de enseñar a la población sobre temas médicos.

Además, Patricia en su defensa resaltó que se lo habían realizado "como parte del estudio".

“De todas maneras, quiero decir que yo en este momento no tengo ningún cargo público, estoy participando con la idea de tratar de enseñar y realmente el mensaje que quería dar es que dentro de todo lo que es esto de los ensayos clínicos, he participado como parte del estudio, y es una situación totalmente diferente a lo que ha pasado por ahí. Creo que las investigaciones tienen que darse”, manifestó.

¿Quiénes son los 487 beneficiados con la vacuna de Sinopharm?

Luego que el presidente Francisco Sagasti anunció que la lista de vacunados de manera clandestina contra la COVID-19 la conformaban 487 personas, el diario La República tuvo acceso al documento de 12 páginas que detalla el nombre y cargo de cada uno de los inoculados.

