Madre de interno de Medicina en UCI denuncia abandono por parte del Minsa

La madre de César Augusto Dávila, un interno de Medicina de la Universidad Nacional Federico Villarreal, denunció públicamente que el Ministerio de Salud ha abandonado a su suerte a su hijo tras dar positivo a COVID-19 por cumplir sus funciones.

César Augusto hacía sus prácticas en el centro de salud Tambo Viejo. Pero, el último 28 de enero, comenzó a sentir fiebre y malestar generalizado, tras realizarse una prueba de descarte, salió positivo a coronavirus.

Desde entonces, los síntomas han comenzado a empeorar en él. “De viernes para sábado lo noté peor: se agitaba, no podía caminar, empezó la tos. No sabía a dónde llevarlo”, indicó la señora Luzmila Arainga al Diario La República.

Según Aliaga, el Minsa no ha habilitado para su hijo el seguro EsSalud ni le pagaron los cuatro meses que había laborado en la posta médica de Cieneguilla. Esto, pese a que el D.U N° 090-2020 dispone una remuneración mínima de 930 soles y un seguro de salud para los internos.

Por tal motivo, César Augusto ingresó bajo la modalidad de no asegurado en el hospital de Villa Mongrut del Seguro Social de Salud. Pero como su cuadro clínico se agudizó, comenzó la búsqueda por una cama UCI.

Ayer, domingo 7 de febrero, el estudiante de medicina fue conducido al Hospital Sabogal, donde se desocupó una cama UCI, sin embargo, su madre se encuentra preocupada por la falta de comunicación del personal médico.

“Mi hijo me ha dicho que se lo van a llevar a Sabogal, supongo que es a una cama UCI. No me han informado los doctores”, indicó.

Hasta el momento, el joven estudiante es que se encuentra en UCI del hospital Sabogal, gracias a la presión de sus compañeros a las autoridades de Villa Mongrut.

Silencio en el Minsa

Según el citado medio, el Ministerio de Salud no respondió a su solicitud de descargo ni enviaron el comunicado previamente anunciado.