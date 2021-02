Educación preescolar: ¿Cuándo debe empezar la etapa escolar mi hijo?

La edad, las rutinas y las relaciones familiares son algunas de las pautas para saber si tu niño está listo para ir a una escuela preescolar.



Cada inicio de año, muchos padres pasan por momentos de angustia e incertidumbre respecto a cuándo deben iniciar la educación escolar sus hijos, y en el caso de padres primerizos la duda es mayor.

La respuesta puede ser variopinta, explica la pedagoga y directora de la institución educativa La Casa del Árbol, Lic. Rosa María Fernández - Dávila, pues en Perú la educación inicial no es obligatoria, pero el aprestamiento escolar es básico entre los 2 y 3 años para que ellos desarrollen una serie de habilidades que los ayudarán por el resto de su formación.

Asimismo, la pedagoga indica que lo más recomendable es que cada padre se haga una serie de preguntas sobre sus niños, a través de una serie de pautas que a continuación nos brinda y que deben ser afirmativas antes de ingresarlos a una institución preescolar. ¡Tome atención!



1) Cuando observamos en nuestros hijos cierta independencia como para poder jugar y relacionarse con otros niños de su misma edad, sin necesidad de que un adulto le esté dando indicaciones constantemente.

2) Cuando el niño es capaz de expresarse de tal forma que incluso un adulto que no los conozca pueda entenderlos. Esto no significa que el niño deba usar oraciones completas para hacerse entender, sino que puede hacerlo con palabras, gestos o señas.

3) Cuando posee ya la habilidad para la concentración. Es decir, cuando notamos que presta atención a la lectura por ejemplo de un cuento corto y con imágenes. En el preescolar necesitarán seguir indicaciones la mayor parte del tiempo por lo que deberán concentrarse sin distraerse demasiado.

4) Cuando esté emocionalmente preparado como para poder despedirse de sus padres o cuidadores sin sentir demasiada ansiedad. Es común estar un poco nervioso, pero los niños que lloran todo el día podrían no estar listos para asistir a un programa preescolar que dure todo el día.

5) Tener resistencia, es decir mucha energía física y mental como para seguir una rutina y estar activamente involucrados. Una manera de saber si están listos es revisando el horario de sus siestas. Es decir, si toman siestas prolongadas en la mañana y en la tarde puede que aún no estén preparados para iniciar su etapa preescolar.

6) No todos los preescolares exigen que los niños estén preparados para usar el baño, especialmente si tienen 3 años de edad o menos. Sin embargo, la mayoría de los jardines de infancia esperan que los niños entre los 3 y 4 años no usen pañales. No hay que preocuparse si su niño todavía necesita ayuda para limpiarse o tiene un accidente, no es inusual y se considera aceptable si ocurriese.

7) Si cree que su niño aún no está preparado o por la coyuntura actual prefiere tenerlos en casa, sepa que puede empezar su aprendizaje en casa a través de un libro educativo.