La importancia de inculcar habilidades digitales en los niños sin hacerlos caer en la dependencia

El ámbito digital continúa avanzando, sin embargo, la educación actual no brinda un correcto respaldo sobre estos temas a los niños, los cuales son necesarios para la competencia laboral que les espera en un futuro.

“Somos consumidores de la tecnología, pero la mayoría de nosotros no sabe cómo crear una página web, un aplicativo móvil, etc. y en los colegios no enseñan esto, pese a la era digital en la q vivimos”, advirtió María Del Mar Vélez, fundadora de Crack The Code para Wapa.pe.

Actualmente, vemos a los niños hacer uso de los celulares, tablets, para jugar e interactuar. Esta actitud podría ayudarlos a despertar su creatividad, a resolver problemas y hasta a incentivarlos a hacer uso del pensamiento crítico, si es que se le da un uso adecuado a la tecnología.

La fundadora de Crack The Code indicó para Wapa.pe que no es lo mismo que los niños vean un vídeo de YouTube donde jueguen Minecraft a que ellos mismos desarrollen su propio mundo Minecraft o creen nuevos aplicativos de juegos. Esto es lo que equivale a un correcto desarrollo de habilidades digitales.

“Trabajando en estos proyectos desarrollan habilidades blandas, porque al crear un videojuego, hacen uso del pensamiento crítico, lógico, ellos van a buscar solucionar problemas. Además, amplían su creatividad”, explicó.

Del Mar Vélez, señala que, es necesario tomar en cuenta la importancia de inculcar habilidades digitales en los menores, y lo podemos hacer sin que ellos caigan en la dependencia de estos recursos, para ello realizó unas recomendaciones:

- Establecer un horario de tiempo límite para que los menores hagan uso de la tecnología.

- Los padres deberían aprender a identificar cuáles son los aplicativos que contribuyen con el desarrollo de la habilidad digital de su hijo y cuáles no. De esta manera, podrán apoyarlo en el crecimiento de su capacidad.

La fundadora de Crack The Code hace una invitación a los padres para que inscriban a sus hijos al taller de competencia Game Jam 2020, evento de Lenovo, Microsoft y Crack The Code. De esta manera, podrán apoyarlos a desarrollar su creatividad y análisis en el mundo digital.

