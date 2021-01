Profesora de inglés jubilada decide dictar clases totalmente gratis por Youtube

Una acto voluntario digno de admirar y de agradecimiento viene protagonizando una profesora de inglés jubilada. Se trata de Gabriela Manzano, quien abrió un canal en Youtube para brindar clases gratuitas a todas aquellas personas que deseen aprender el idioma.

La docente cuenta que lleva jubilada desde hace 2 años, pero, siendo fiel a su vocación, decidió continuar con su quehacer educativo por lo que abrió su canal de YouTube «Teacher Gaby Manzano» para enseñar de la mejor manera.

"Muchas veces para nosotros el inglés es muy difícil porque hubo alguien que trató de metérnoslo a fuerza, porque hubo alguien que no tuvo paciencia (…). Si hay alguien que se toma el tiempo para enseñarte con gusto, con cariño, con paciencia, lo vas a hacer", puntualizó en una entrevista con El Heraldo de México.

La profesora, quién dictó clases en varios institutos durante 28 años, aprendió a utilizar esta plataforma virtual gracias a la ayuda de su hija. Actualmente, ya puede grabarse sola, y sube sus videos a Youtube.

Asimismo, la docente se apoya de cartulinas que realiza con mucho cariño para que sus clases sean entendibles por sus seguidores. Además, intenta contestar las dudas de todos, y lo mejor de todo esto es que lo hace porque lo disfruta.

"Esta es una manera de llegar a mucha gente sin tener que forzarlos a cierto horario y, sobre todo, sin tener que pagar. Eso fue algo que me animó mucho y me dije ‘vamos a lanzarnos’. Qué me cuesta hacerlo, no es mucho (…). Si yo lo sé hacer y lo puedo compartir, aquí estamos", expresó.

Su inspiración

Emprender en el camino digital para la docente no fue fácil; sin embargo, su esposo, quien falleció por COVID-19 siempre estuvo animándola.

"Mi esposo falleció en septiembre, del Covid. Estaba muy emocionado conmigo y siempre me echaba porras, me animaba y yo le decía ‘creo que me salió mal el video’ y él ‘te salió muy bien, no te preocupes’. Siempre me estaba animando. Comentábamos mi hija y yo que él estaría super feliz. Para mí es un gran orgullo, un gran gozo ver que ese sueño de mi esposo, aún cuando ya no esté aquí, se está logrando", comentó para el mencionado medio.