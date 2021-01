Polémica en la India: "Tocar a un menor por encima de su ropa no es agresión sexual"

India vuelve a noticiar una polémica decisión que pondría en riesgo a miles de menores. Y es que, un tribunal superior dictaminó anular la condena de un hombre que había sido sentenciado por pedofilia años atrás. En su dictamen, la jueza indicó que tocar a un niño en sus zonas íntimas por encima de su ropa “no es agresión sexual”.

Según detalló CNN, el sujeto llamado Satish, de 39 años, había sido condenado, en el 2018, a tres años de cárcel por tocar a una niña de 12 años y quitarle su vestido. El hecho ocurrió en 2016 en la ciudad de Nagpur.

Ante ello, el acusado apeló ante el Tribunal Superior de Bombay a esta condena y recientemente, en un juicio que se desarrolló el pasado 19 de enero, la jueza Pushpa Ganediwala lo absolvió del caso de agresión sexual.

Según el argumento de la magistrada: “debe existir un contacto piel con piel para que exista una agresión sexual”, por lo que “no sería adecuada la pena de tres años de prisión”.

“Teniendo en consideración la naturaleza estricta del castigo para este delito, en la opinión de este tribunal se requieren pruebas más severas y mayor número de acusaciones serias de testigos”, indicó Ganediwala.

Cabe mencionar que, el sujeto fue absuelto de este delito, la jueza lo declaró culpable de un cargo menor de abuso sexual, por lo que deberá pasar todo este año en prisión.

Perú: ¿Cómo denunciar un abuso sexual?

Si eres víctima o testigo de estos casos, debes saber que no importa el tiempo que haya pasado o si presentas o no las señales de la violencia. La denuncia tiene que ser recibida y debe ser investigada. Además, el proceso es gratuito y no es necesaria la presentación de ningún documento.

Deberás acercarte a la comisaría más cercana, o Fiscalías (Ministerio Público), o Juzgados (Poder Judicial) de Familia o Mixtos a denunciar el hecho. Si la víctima es un/a menor de edad, también puede realizar la denuncia sin la necesidad del acompañamiento de un adulto y exigir dar su declaración en la Cámara de Gesell.

Además, todo centro de salud público o privado puede brindarte la atención médica necesaria de manera gratuita.

¿Cómo actuar ante un caso de violación sexual infantil?

“No se pueden bañar a los niños. Recordar que se debe conservar la ropa. No se debe lavar los dientes. Tener en su mesa de noche el teléfono del comisario. Son algunas sugerencias que yo hago, los niños siempre tienen que estar bien protegidos”, explicó la abogada Rosario Sasieta.