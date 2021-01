Colegios de Alto Rendimiento admitirá al 100 % de estudiantes, según Minedu

Los estudiantes de los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) tendrán abierta la admisión 100 % para el presente año, informó el titular del Ministerio de Educación (Minedu), Ricardo Cuenca.

"El Ministerio de Educación ha decidido abrir admisión para el 100% de los estudiantes del COAR", declaró en el dominical 'Cuarto Poder'.

El Minedu incorporaría entre 2,500 a 2,700 plazas para estudiantes en los Colegios de Alto Rendimiento, de acuerdo al número de alumnos que egresaron el año pasado.

Sin embargo, aclaró que habrá un sacrificio en lo que respecta a la presencialidad, pues por normas sanitarias y aforo no todos los estudiantes que ingresarán podrán asistir a los COAR.

Detalló que se buscarán estrategias para focalizar cómo es que los estudiantes volverían a la presencialidad. Al respecto, precisó que se podría priorizar a los escolares de quinto de secundaria o a quienes no tengan acceso a internet en sus casas.

"Para tranquilidad de todos, hay afectación de la presencialidad, pero admisión del 100%", enfatizó.

Cuenca explicó que en un primer momento se anunció que para el 2021 no habría ingreso para los COAR porque no estaba considerado en el presupuesto público. Sin embargo, indicó que luego se buscó una salida técnica para no afectar el proceso de admisión.

En ese sentido, rechazó que razones políticas llevaron a anunciar que no habría ingreso a los COAR para el presente año, sino técnicas.

De otro lado, el titular del Minedu reiteró que el Gobierno adopta las medidas para enfrentar la pandemia del covid-19 en función de cómo evolucionan los indicadores sanitarios y epidemiológicos, además de considerar el factor económico y social.

"El esfuerzo es tomar mejores decisiones que mantengan el equilibrio", resaltó.