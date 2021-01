Puente Piedra: fundación ofrece planta de oxígeno gratuito las 24 horas

Debido al aumento de casos de contagios de la COVID-19 la necesidad de oxígeno se ha vuelto, otra vez, en un tema de vida o muerte, es por ello, que la fundación del congresista Rennán Espinoza ha puesto en marcha una planta generadora móvil de este elemento en la Plaza Mayor de Puente Piedra.



"Desde el día domingo que hemos puesto en funcionamiento esta planta no hemos parado. Seguimos de largo, la necesidad es bastante fuerte. La cantidad de pacientes ha incrementado en estos últimos días", declaró Espinoza. Es así que, desde que empezó a operar este centro móvil se ha logrado recargar 192 balones de oxígeno gratuito.

El proceso para la recarga de oxígeno es simple, según el exalcalde de Puente Piedra, solo debe acercarse al punto de abastecimiento y presentar la receta médica, si es que la tiene, llevar su DNI y tener la transparencia de que no lucrará con esta donación, "de cualquier lugar pueden venir a recargar sus balones, no hay mayor condición. Hay personas que quieren hacer su negocio al ser esto gratuito, pero procuramos que esto no se dé."



Por otro lado, para las familias que no tengan balones de oxígeno la fundación tiene a disposición cerca de 100 cilindros para poder prestar a las personas de escasos recursos. "La necesidad hoy es apremiante y estamos contribuyendo a la lucha contra el COVID-19".

Esta planta genera aproximadamente 22 metros cúbicos por hora de oxígeno, es una iniciativa privada encabezada por el congresista Espinoza y atienden las 24 horas. Solo se detiene para recargar combustible al grupo electrógeno que tiene incorporado o para un mantenimiento preventivo, después su atención es hasta en la madrugada.



Iniciativa



Según el congresista, la idea de tener esta planta ya se venía gestando desde el año pasado, pero por diferentes motivos, recién este año pudo lograr que empiece a funcionar "Esta es una iniciativa privada nuestra, de mi familia. La importamos el año pasado, pero por temas de trámites y demoras no pudimos sacarla a tiempo de la Aduana, no pudimos sacarla en la Primera Ola, pero felizmente ahora desde el mes de diciembre estamos trabajando con la operatividad de esta máquina".

Informe: Grace Mora/ URPI-GLR