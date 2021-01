Bermúdez sobre denuncia de compra de cupcakes por S/31 mil: "No he comido ni un quequito"

Este miércoles, la titular del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, tuvo una singular respuesta a los cuestionamientos sobre los supuestos gastos que realizó el Gobierno de Francisco Sagasti para la compra de tortas, cupcakes y zapatos durante el inicio de a segunda ola de coronavirus en Perú.

Como se recuerda, Sucesos.pe y Diario Expresso señalaron que en el portal de Transparencia del Estado se detalla que el Gobierno emitió la orden de servicio N°618 por la compra de tortas y cupcakes por un valor de S/ 31 419. Además, se adquirió zapatos para damas y caballeros que laboran dentro del despacho por la suma de S/3 470.

Ante ello, varios medios consultaron a la premier sobre este tema, sin embargo, Bermúdez dijo desconocer los gastos del despacho presidencial de Francisco Sagasti.

“Sobre las denuncias que me comentan, no tengo nada que decir. Desde que empecé a trabajar en la PCM, ni siquiera he comido un quequito en Palacio”, manifestó la Premier durante la conferencia de prensa.

“No tengo idea de los cupcakes y menos de los zapatos, que todos los zapatos que tengo me los he comprado mucho antes de entrar a la PCM si se refieren a alguna denuncia de mi despacho, es lo único de lo que podría decir”, agregó.

Cabe señalar que entre otros gastos que habría realizado el Gobierno durante diciembre están: la compra de recordatorios de mármol y vidrio por S/ 17 020, y el gasto en equipos de audio para la oficina de comunicaciones que es valorizado en S/ 34 037.44.