Manuel Merino: "No puedo hacer un mea culpa de lo que yo no he hecho"

El último miércoles, Manuel Merino, expresidente de facto tras la vacancia de Martín Vizcarra, ratificó en una entrevista que no es responsable de los excesos cometidos durante la marcha nacional que se llevó a cabo en noviembre 2020 tras su asunción a Palacio de Gobierno.

Durante una entrevista en el programa "Al Estilo de Juliana", la periodista cuestionó al congresista por los excesos policiales y su ausencia y "silencio" durante los días que se realizaba la marcha nacional en su contra.

Ante ello, Merino de Lama respondió que debido a su corta gestión él no estaba a cargo de la PNP. "El mando de la Policía, lo tuvo la Policía (...) porque los tiempos fueron muy cortos".

"Con esa consciencia que no tuvo cuando morían jóvenes en las calles de Lima, otros eran secuestrados y otros heridos. ¿Hace una mea culpa, usted?, ¿duerme tranquilo, usted?", preguntó Juliana Oxenford.

Lejos de reconocer su responsabilidad en los excesos policiales, el congresista señaló: "Estoy interesado en que se ponga al descubierto a los responsables (de las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado). Que se denuncie a aquellos que azuzaron la marcha en un momento en el que estábamos en pandemia y lo principal era la salud de todos los peruanos (...)".

Tras la evasiva de Merino, la periodista enfatizó: "Okey, no hay mea culpa".

"No puedo hacer una mea culpa de lo que yo no he hecho. Yo lo que he hecho es defender al Perú, como siempre lo he defendido como congresista y como ciudadano", señaló el expresidente del Congreso, Manuel Merino.

