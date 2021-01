Bono Verde 2021: Revisa AQUÍ los distritos con viviendas disponibles

Adquiere una vivienda, cuyas características permiten reducir el consumo de agua y luz y contribuyen al cuidado del medio ambiente, forman parte de proyectos sostenibles certificados por el Fondo Mivivienda, entidad adscrita al MVCS.

¿En que distritos hay casas disponibles para comprar casa con el bono Verde?

Según señaló el Ministerio de Vivienda (MVCS), hay más de 60 mil viviendas ecoamigables a nivel nacional para ser adquiridas en enero:

- Lima y Callao.

- Comas.

- Rímac.

- San Miguel.

- Cercado de Lima.

- La Victoria.

- Jesús María.

- Y en las regiones de Piura, Lambayeque, Arequipa, Ica, La Libertad, Tacna, Junín, Áncash, San Martín y Cusco.

Ingresa aquí al portal del Fondo Mivivenda para encontrar las viviendas que están disponibles para comprar con el bono Verde.

Bono Verde

El Bono Verde consiste en una ayuda económica de 5,000 soles que otorga el MVCS a las personas que adquieran este tipo de inmuebles, señaló.

El monto señalado, ayuda a pagar una mayor cuota inicial para la compra de una vivienda sostenible, que forma parte de un proyecto inmobiliario certificado por el Fondo Mivivienda.

Esto se suma al beneficio que ya ofrece el Nuevo Crédito Mivivienda, que es el Bono del Buen Pagador (BBP), que es subsidio que va desde los 10,000 hasta los 24,000 soles, según sea el valor del inmueble.

Para acceder al Bono Verde, las personas deben calificar al Nuevo Crédito Mivivienda y cumplir con los siguientes requisitos: ser mayor de edad y estar calificado como sujeto de crédito por la entidad financiera a través de la cual se le otorgará el financiamiento.

Además, no ser propietario de otra vivienda a nivel nacional, no tener ningún crédito pendiente de pago con el Fondo Mivivienda y no haber recibido apoyo habitacional del Estado.

¿Cómo acceder a este beneficio?

Las personas que deseen más información sobre este beneficio pueden llamar gratis al 0800-12-200, ingresar a la página del Fondo Mivivienda (www.mivivienda.com.pe) o escribir a sus redes sociales.