Techo Propio: Conoce el crédito que te ayuda a pagar tu vivienda

Las familias que desean comprar una vivienda a través del programa Techo Propio cuentan con la ayuda del Bono Familiar Habitacional (BFH) y el Financiamiento Complementario Techo Propio, que es un crédito hipotecario financiado por el Fondo Mivivienda, empresa adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).

Entre enero y noviembre de este año, se colocaron 669 créditos del Financiamiento Complementario Techo Propio, lo que permitió que igual número de familias pudieran financiar la compra de sus viviendas. Esto representó una inversión de S/ 22 405 000.

Como se recuerda, el BFH del programa Techo Propio, en la modalidad Adquisición de Vivienda Nueva, consiste en un subsidio de S/ 37 625 destinado a que las familias de bajos recursos compren una vivienda de interés social. Este bono será parte de la cuota inicial del inmueble.

Para financiar el resto de la compra, las familias pueden acceder al Financiamiento Complementario Techo Propio. Para ello deben recurrir a los mismos proyectos inmobiliarios y solicitar información sobre las instituciones financieras intermediarias que ofrecen este crédito hipotecario, como son bancos y microfinancieras (cajas municipales, cooperativas, edpymes, etc.). Estas evaluarán a las familias para verificar si pueden acceder al crédito.

Bono Familiar Habitacional

Cabe mencionar que el BFH en la modalidad Adquisición de Vivienda Nueva está dirigido a familias cuyos ingresos no superen los S/ 3715 y que no tengan una casa ni un terreno propio. Otro detalle importante es que el precio del inmueble a adquirir no exceda los S/ 85 700, si se trata de una vivienda unifamiliar, ni los S/ 107 000, si se encuentra en un edificio multifamiliar, un conjunto residencial o una quinta.

Durante la pandemia, el Poder Ejecutivo aprobó incentivos para el acceso al BFH, como exonerar del requisito de ahorro previo a las familias postulantes y el aumento del valor del bono. El Gobierno decidió hace dos semanas prorrogar estas facilidades para todo el 2021.

¿Cómo acceder al Bono Familiar Habitacional?

¿Deseas adquirir una casa, construir en sitio propio o mejorar tu vivienda? Ingresa a este link y conoce PASO a PASO cómo obtener el subsidio de S/ 37 625 destinado a que las familias de bajos recursos compren una vivienda de interés social.