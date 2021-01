Niña de 9 años hace un folleto para que su padre encuentre trabajo durante la pandemia

En Argentina, una foto se ha viralizado debido al amor y preocupación que ha demostrado una pequeña para su papá. La menor de 9 años realizó un tierno dibujo para intentar ayudar a su padre a buscar trabajo. La imagen ha provocado la reacción de miles de usuarios.

En Facebook, se publicó la imagen de una hoja de cuaderno, donde hay un hombre dibujado con una cortadora de pasto en sus manos. Sobre él, unas letras de colores dicen “corto pasto”. Enseguida abajo dice el nombre del padre: “Gustavo”, y más abajo el dibujo de un teléfono con el número correspondiente.

El tierno dibujo cierra con un “suerte papi” y unas flores y pasto, sobre el que está parado el nombre dibujado. Arriba, un poco más pequeño, aparece el nombre de la niña Mailen Díaz.

La tierna acción de la pequeña responde a la necesidad de su familia. Y es que, el padre de tres hijos quedó sin trabajo producto de la pandemia del COVID-19.

Esta situación obligó al hombre a comprarse una máquina para cortar pasto y así ofrecer sus servicios y generar ingresos para que su familia pueda sostenerse durante la cuarentena.

“Salía todas las mañanas a caminar por el barrio de Gregorio de Laferrere a tocar timbre para ofrecer mis servicios. Pero como mucha de esa gente no me conocía, le daba miedo y ni siquiera me atendía. Me pasó de estar todo el día buscando trabajo y no poder traer ni un peso para darle de comer a mis hijas”, contó el padre a radio Mitre de Argentina.

“Cuando me regaló el dibujo sentí una satisfacción enorme. Fue el 29 de diciembre al mediodía. Se me ocurrió compartirlo en mi Facebook y subirlo a otros grupos donde la gente del barrio ofrece su trabajo o vende productos sin saber todo lo que vendría después”, agregó.

El ingenio, el amor de la niña de 9 años

La niña también contó cómo se enteró de la difícil situación que atravesaba su familia.

“Escuché hablar a mi papá y a mi mamá y decían que tenían que juntar 500 pesos para comprarle una desmalezadora a nafta que vendía un vecino y se me ocurrió hacer un dibujo para promocionar el trabajo de mi papá, como se hace con esos panfletos que se reparten en la calle”, explicó la menor.