Mujer que tenía coronavirus, estaba en coma y despertó un día antes de ser desconectada

En Estados Unidos, una mujer de 49 años despertó del coma un día antes de que la desconectaran. Se trata de Lisa Martin, quien fue hospitalizada debido a complicaciones relacionadas al Covid-19, enfermedad que le ocasionó un derrame cerebral en el lóbulo frontal, que la dejó en coma inducido por 40 días.

Pero justo en las vísperas de Año Nuevo, y cuando su familia había decidido desconectarla, Lisa volvió a mostrar signos de vida. Por lo mismo, los funcionarios del Hospital Memorial Santilla Heath en Georgia, la bautizaron la “paciente milagrosa”.

En Facebook, la institución de salud escribió: “Su increíble viaje incluye 59 días en un ventilador y 40 días de coma inducido”.

El nosocomio detalló que la recuperación de Lisa causó sorpresa dentro del equipo médico que, tras un mes en coma y sin alguna mejora evidente, solicitó a su familia que decidiera si la retiraban de la ventilación. Su esposo junto con sus cinco hijos pidieron once días para tomar su decisión final.

No obstante, “en el undécimo día, Lisa se abrió paso por los sedantes, empezó a buscar a su esposo con la mirada y movió su mano”, detallaron en la red social.

Luego de esta favorable reacción, Lisa fue trasladada a otros dos hospitales para continuar con su cuidado antes de ingresar al recinto donde realizará su rehabilitación.

Cabe señalar que, en una entrevista para First Coast News, Martin explicó que su recuperación incluyó “volver a aprender a caminar, hablar, tragar y comer”. Sumado a esto, la mujer deberá usar oxígeno las 24 horas del día y caminar con un andador o silla de ruedas durante largas distancias mientras esté en rehabilitación.

A #COVID19 miracle: Lisa Martin, a 49-year-old woman from Blackshear, Ga. left rehab today after battling #coronavirus for 95 DAYS! Doctors placed her in a medically-induced coma and on a ventilator. She had to learn how to walk again. Hear her amazing story tonight on @FCN2go. pic.twitter.com/pc5AUUArsL