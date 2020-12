¿Cuáles son las sanciones para quien maneja ebrio y causa un accidente?

Conducir un vehículo en estado de ebriedad es considerado como una falta Muy Grave por el Reglamento Nacional de Tránsito. Esta situación se agrava si es que el conductor causa un accidente de tránsito. De esta manera, el conductor podría recibir una multa de S/2.150 (50% de UIT), en el primer caso, o S/4 .300. Además, su licencia de conducir podría ser suspendida o cancelada.

Pero esto no sería lo único que podría enfrentar. “Este tema es más amplio. En nuestro país la ingesta de licor de parte de los conductores está regulada en el Código Penal. Está tipificado como delito contra la seguridad pública en la modalidad de peligro común”, indicó Luis Quispe Candia, de la ONG Luz Ambar para El Comercio.

Asimismo, el especialista detalló que se han establecido límites máximos para el nivel de gramos de alcohol por litro de sangre (g/L). Es así que para conductores de vehículos particulares se admite hasta 0.5 g/L y los que conducen vehículos de transporte público, taxi, camión de carga, urbano o mototaxi, su limite es de 0.25 g/L.

“Entre el público y el particular, no nos parece correcto porque el que incurre más en este tipo de infracciones es de (vehículos) particulares no desde el transporte público. Se ha hecho mal en establecer esa diferencia en la ley”, indicó Quispe Candia al conocido portal.

Plantean que el límite sea de 0.2 g/l en la sangre.

El artículo 274° del Código Penal Peruano señala que manejar en estado de ebriedad es un delito de peligro común que se sanciona con una pena privativa de la libertad no menor de seis meses ni mayor de dos años o con prestación de servicios comunitarios.

En el peor de los casos, al producirse un accidente con resultado de muerte, el implicado podría ser denunciado por homicidio culposo y recibir una pena privativa de libertad entre cuatro y ocho años, tal como se señala en el Artículo 111 del Código Penal.

Recordemos que este último fin de semana, la exconductora de TV, Sofía Franco, protagonizó un doble accidente de tránsito en donde 3 personas se vieron afectadas. Según las primeras diligencias, la exmodelo habría estado bajo los efectos del alcohol.