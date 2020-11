Ántero Flores-Aráoz: “Yo no soy responsable político de la violencia que ha sido azuzada”

Ántero Flores-Aráoz, primer ministro del Gobierno de Manuel Merino, señaló que él no es responsable político por los hechos de violencia en la segunda marcha nacional que dejaron dos fallecidos el último fin de semana.

“Yo no (me siento responsable político). No soy responsable político. (Que sea presidente del Consejo de Ministros) no significa que tenga responsabilidad de la violencia que ha sido azuzada”, declaró en radio Exitosa.

"En algún caso puede haber sucedido (agresiones), por eso tiene que investigarse. Pero también hay heridos de las fuerzas del orden. Seamos lógicos, busquemos la tranquilidad, apacigüemos al país. No seamos ingenuos, acá hay mano escondida detrás que han estado azuzando y sobre todo tiene que haber infiltrados. Los jóvenes no son violentistas, quieren un país mejor, un país adecuado para ellos (...) pero evidentemente ha habido manos extrañas que han estado generando violencia. No es normal estar incendiando patrulleros, motocicletas, atacando a una policía. Las imágenes son perversas", indicó.

Nuestro premier no sabe nada

Esta mañana, el primer ministro fue abordado por la prensa y le consultaron sobre la ausencia de comandantes de las FF.AA. ante la convocatoria en Palacio de Gobierno. Sin embargo, Flores-Aráoz sorprendió al declarar que no los habían convocado, pero a los segundos se escudó diciendo: “No lo sé, yo estaba acá (en mi domicilio)”.

Lo que sorprende más es que esta no es la única vez en la que dice no saber nada, pues luego de confirmarse las dos muertes de los jóvenes durante la segunda marcha, el premier señaló que desconoce si el presidente Manuel Merino renunciará a su cargo.

“Hemos estado reunidos, pero hasta ese momento el señor Merino no me había expresado nada de eso. Lo estoy llamando después de la reunión que hemos tenido y no me responde”, manifestó en RPP Noticias.