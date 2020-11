Rosa María Palacios revela quién podría ser presidente tras renuncia salida de Merino

Manuel Merino renuncia ya es el clamor popular que unió a millones de peruanos que esperan la salida del golpista; sin embargo, hasta el momento hay muchas dudas respecto a quién ocuparía su lugar, por ello, la periodista Rosa María Palacios reveló las características que debe cumplir el próximo gobernante.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la conductora de 'Sin Guión' estuvo muy activa siguiendo todo los pasos de la Segunda Marcha Nacional, la cual terminó en tragedia, además se mostró muy firme al pedir la salida de Merino y todo su Gabinete ante el atropello de los derechos humanos de los manifestantes atacados por la Policía Nacional del Perú.

"Quien ocupe la Presidencia del Congreso, ocupa la Presidencia del Perú. Ese congresista debe: 1. No ser unos de los 105 golpistas. 2. No ser uno de los 68 investigados. 3. No ser militante, sino invitado. Debe garantizar elecciones y 4. Experiencia en el Ejecutivo y demócrata", fueron las condiciones que reveló Rosa María para el nuevo mandatario.

Quien ocupe la Presidencia del Congreso, ocupa la Presidencia del Perú. Ese congresista debe:

1. No ser unos de los 105 golpistas.

2. No ser uno de los 68 investigados.

3. No ser militante, sino invitado. Debe garantizar elecciones.

4. Experiencia en el Ejecutivo y demócrata. — Rosa María Palacios (@rmapalacios) November 15, 2020

¿Quién será el nuevo presidente del Perú?

Ante las especulaciones en las redes sociales, empezaron a sonar algunos nombres sobre los posibles políticos que podrían mantener el Gobierno del país; sin embargo, Rosa María Palacios enfatizó que una de ellas no estaría apta.

Carolina Lizarraga tiene investigaciones penales. Ese problema va a explotar después.

Ha votado por leyes populistas como regalar la plata de la ONP.

Pretendia ser candidata del Partido Morado. — Rosa María Palacios (@rmapalacios) November 15, 2020

"Carolina Lizarraga tiene investigaciones penales. Ese problema va a explotar después. Ha votado por leyes populistas como regalar la plata de la ONP. Pretendía ser candidata del Partido Morado".