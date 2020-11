Ántero Flores-Aráoz quiere que Pilar Mazzetti continúe en el Minsa, pero ella lo rechaza

El nuevo presidente del Consejo de Ministros, Ántero Flores-Aráoz afirmó que desea que Pilar Mazzetti Soler continúe al frente del Ministerio de Salud (Minsa) en la lucha contra el coronavirus en Perú.

Para el premier, Mazzeti ha tenido varios aciertos en su gestión durante el gobierno de Martín Vizcarra, por ello, reveló que ha intentado comunicarse con ella, pero que no tuvo éxito.

“Yo quisiera que fuera, pero dependerá de ella (Pilar Mazzetti), yo la estoy llamando. Todavía no he podido (conversar con Mazzetti). No ha contestado la llamada”, manifestó luego que la prensa consultara acerca de los nombres de las principales carteras.

Por otro lado, Flores-Aráoz expresó sobre lo que podría ser su desempeño al frente de la PCM y del reto que significará actuar en la crisis que se ha desatado tras la asunción a la presidencial de Manuel Merino.

“No es un lecho de rosas, es todo un problemón, pero que hay que afrontarlo. Alguien tenía que afrontarlo, me pidió que lo acompañe el presidente Manuel Merino y lo acepté. Como dicen, es un reto, pero el reto es de los valientes, no de los cobardes”, indicó.

Pilar Mazzetti descarta aceptar algún cargo en gobierno de Manuel Merino

A través de un comunicado, Pilar Mazzetti descartó integrar el gabinete del nuevo presidente del Consejo de Ministros, Ántero Flores-Aráoz.

“Mis valores y sentimientos han sido la energía y fuerza para continuar a pesar del cansancio y dificultades encontradas. Bajo las actuales circunstancias y el conflicto que estas me generan, lo lamento, pero no puedo continuar ”, se lee en su pronunciamiento muy esperando por la ciudadanía.

Según la ministra de Salud hasta el último lunes, vive la disyuntiva más difícil de su vida, pero considera que un nuevo Gobierno requiere de una nueva gestión.