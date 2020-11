Mercedes Aráoz descarta aceptar algún cargo en el gobierno de Manuel Merino

Aumenta la incertidumbre por quiénes asumirán el mando de los diferentes Ministerios en el gobierno de Manuel Merino tras la vacancia presidencial de Martín Vizcarra.

Ante ello, la exvicepresidente de la República, Mercedes Aráoz, descartó asumir cualquier cargo que se le ofrezca en el actual gobierno transitorio.

“No estoy buscando una aspiración política, yo no estoy postulando por ningún partido, no estoy participando en ningún espacio electoral, estoy de vuelta al mundo de la academia y no pretendo participar de ninguna manera ni siquiera en este gobierno de transición”, dijo para un medio colombiano.

Por otro lado, Aráoz, se mostró a favor de que Vizcarra sea investigado por los diversos hechos que se han revelado y que lo involucran. Por ejemplo, sobre las presuntas coimas que habría recibido para adjudicar obras públicas cuando era gobernador de Moquegua, según testigos aspirantes a colaboradores eficaces.

Como se recuerda, Martín Vizcarra fue destituido del cargo de presidente de la República tras una votación mayoritaria , aparentemente bajo intereses políticos, en la moción de vacancia del Congreso.

El nuevo premier del Perú

La mañana de este miércoles, Manuel Merino dio juramento a Ántero Flores-Aráoz como jefe del Consejo de Ministros. En los próximos días se conocerá los titulares de los diferentes Ministerios.