Yessy Fabián de Acción Popular: "Seguiré trabajando a favor de la corrupción”

Este miércoles, la vocera alterna de Acción Popular y congresista de la República, Yessy Fabian, cometió un lapsus al decir que seguirá trabajando "a favor de la corrupción" mientras brindaba declaraciones a la prensa.

Al darse cuenta de su error, corrigió: “Contra la corrupción, perdón. ¿Qué he hablado? No, no, no, contra la corrupción, justamente porque tengo las manos limpias y tengo la frente en alto que tengo que trabajar”.

Además, la congresista señaló “que en la región de Huánuco se está haciendo un cargamontón” de todos sus conciudadanos”.

“Quiero pedir el respeto de todos en la región de Huánuco, pues si mi voto ha sido a favor de la vacancia, ha sido a conciencia”, agregó.

Luego, la parlamentaria expresó que en la región de Huánuco saben que fue “una candidata limpia y honesta y seguiré trabajando a favor de la corrupción”.

En redes sociales, el error de la parlamentaria se vuelto viral y generó diversas reacciones de los usuarios.