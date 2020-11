Mazzetti: "No es necesario acudir tan temprano, se seguirá vacunado durante la semana"

La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, indicó que no es necesario que los ciudadanos realicen grandes colas desde la madrugada para ser vacunados contra la difteria y otras enfermedades, pues aseguró que se continuará inmunizando durante toda la semana.

En el marco de la gran Jornada Nacional de Vacunación, la titular de cartera de Salud sostuvo que la cantidad de vacunas está asegurada, por lo que no deben existir aglomeraciones en medio de la pandemia por la COVID-19. Comunicó, además, que se dará prioridad a los adultos mayores y a los niños.

En ese sentido, Pilar Mazzetti recordó que el próximo 12 y 13 diciembre se realizará una nueva jornada de vacunación. Mazzetti dijo que los adultos deben acudir a los puntos de vacunación para sus refuerzos respectivos, dependiendo del caso y previa cita.

"Ha habido una afluencia masiva muy temprano, que no esperábamos. Todos esperábamos igual que la vez anterior, el doble. La cantidad de personas no es tanto el problema, el problema es que todos estén tan temprano. Realmente no es necesario llegar tan temprano", explicó la ministra.

"Vamos a seguir vacunando durante la semana para que el público no tenga que estresarse y no tenga que venir tan temprano. Con las tarjetas de vacunación y las citas vamos a estar todos más cómodos", acotó.

En otro momento, la titular de Salud informó que al igual que en otras jornadas, los sábados se priorizará la atención a adultos mayores y los domingos a niños y adolescentes.

Finalmente, detalló que ya se han vacunado a más de 280 mil personas y se calcula que después de la jornada se llegue a un 60 % de cobertura de vacunación. "Vacunas tenemos, ese no es el problema", sostuvo Pilar Mazzetti.