Ministra de la Mujer se reunió con padres de víctima de abuso sexual en Surco

La titular del Ministerio de la Mujer, Rosario Sasieta, se reunió con los padres de la joven de 21 años que denunció que cinco sujetos la ultrajaron en Santiago de Surco. El objetivo de esta reunión fue reafirmar el compromiso del Estado en búsqueda de justicia.

“Es difícil conversar de este tema, pero hay que hacerlo. Yo estoy en la casa de ellos, quise venir a darle a la mamá el apoyo moral mientras a esta hora está la audiencia, dicidiéndose si le dan prisión preventiva a estos 5 denunciados por ultraje sexual. He venido y los he conocido, son una familia muy sólida. El papá de la víctima me dijo, ‘no ministra, yo voy a salir’, tengo a la esposa al frente, ellos son una pareja que toman decisiones“, señaló la ministra Sasieta.

Por su parte, el padre de la víctima se mostró conmovido por la difícil situación que vive toda su familia a raíz de lo sucedido, por ello, pidió que la Justicia "se ponga fuerte" con este caso.

“En estos momentos difíciles para mí, me pongo ante ustedes a declarar, para que la justicia se ponga fuerte y haga su trabajo, para que esto no le pase a nadie más, es por eso que me he atrevido a sentarme aquí, a tomar valor. Espero que la justicia haga lo que tiene que hacer, para que realmente a esta gente tengan que meterla en prisión como debe ser“, señaló el papá.

Asimismo, el progenitor indicó que no desea que lo ocurrido vuelva a suceder a ninguna adolescente del país.

"Como padre yo no quiero que vuelva a pasar esta situación, este maltrato a ninguna niña adolescente en el país que nosotros vivimos", manifestó.

El padre de la víctima también agradeció las palabras que dio el presidente Martín Vizcarra en su última conferencia de prensa.

“Agradezco en sus declaraciones al señor Presidente, cómo padre yo sé que él me entiende esta situación y momento que estoy pasando, le agradezco por sus lindas palabras que hoy ha dado y eso de alguna manera nos levanta el ánimo para seguir adelante con este calvario”, señaló el padre.