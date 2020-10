Profesor que insultó a alumno con Asperger pide disculpas

En México, la actitud de un profesor universitario viene causando indignación en todas las redes sociales. El docente fue captado humillando a sus alumnos de la carrera de ingeniería, en especial a uno que tendría el Síndrome de Asperger.

Se trata de César Augusto Leal, un docente de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo México, quién hace unos días insultó de forma despectiva a su alumno tildándolo de “burro”, “chiflado” y pedía “que le extirpen el cerebro”.

"La ingeniería no es para chiflados, la ingeniería es para gente sensata, tal vez el arte pueda servir para chiflados y ahí hay mucha competencia. En el examen no te voy a dejar sacar nada más que la pura libreta y el lápiz. No inventes cosas que no van a ser, si le sigues te voy a reprobar desde antes por falta de capacidad intelectual", se le escucha al docente.

Así como este tipo de maestros existen muchos más en @FIME_Oficial, abusando de su poder y humillando a un alumno con capacidades diferentes es el ingeniero Cesar Augusto Leal Chapa@_LASNOTICIASMTY @info7mty @telediariomty pic.twitter.com/MXFS4NvU4n — Andrés Jiménez cruz (@Dekoez315) October 16, 2020

El video viral muestra secuencias de insultos y burlas hacia el joven, quien sin ninguna intención de faltarle el respeto intenta demostrar que uno de sus trabajos es correcto. No obstante, el docente lo humilla al contestarle con sarcasmo: “Es la primera cosa correcta que contestas en todo el semestre, ahí la llevas”.

Profesor pide disculpas y echa la culpa al estrés por su actitud

Tras viralizarse su actitud, César Leal grabó un vídeo para pedir públicamente disculpas a sus alumnos y aseguró que el motivo de su comportamiento se debe al estrés que le ha ocasionado la pandemia.

"Mi intención es y siempre ha sido compartir conocimientos, pero mi práctica docente ha sido afectada por el estrés ocasionado por las condiciones de la pandemia", señaló Leal Chapa.

Durante su discurso virtual, el docente generalizó las disculpas a todos sus alumnos, más no mencionó el caso del alumno al que llamó "chiflado".

"Las expresiones que fueron vertidas no reflejan mis principios, ni los de la universidad, que son de respeto, solidaridad y empatía, por lo que reitero mis disculpas", agregó.

este wey literalmente dijo ~lA iNgEnIeRiA eS pArA gEnTe SeNsAta~ y tuvo que leer su disculpa jajajj aber señor de lo que leyó díganos qué entendió 🥴🥴🥴

pic.twitter.com/828tweUiCd — ♡ ҉♥ ҉♡ (@ivannajpg) October 16, 2020

Cabe señalar que, son varios los alumnos los que se concentrarán en una manifestación este próximo lunes 19 de octubre para pedir su destitución, así como otras sanciones por su comportamiento.