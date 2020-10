Adulto mayor pide que le tomen foto para aparecer en Facebook

Para muchos la tecnología no es tan difícil de comprender, si sabemos que existen redes sociales y aplicativos que nos permiten conversar con otros y poder mirarlos a través de fotografías. Sin embargo, para una gran mayoría de adultos mayores es todo un reto comprender las cosas más simples de la era digital.

Y es que para muchas personas de la tercera edad, la era digital es todo un mundo increíble que no termina de sorprenderlos. Así lo demostró un tierno anciano que pidió ser fotografiado para aparecer en Facebook.

Resulta que el anciano caminaba por la calle cuando en su recorrido se topó con un joven que tenía su celular en la mano y miraba su Facebook.

El tierno abuelo quería entender de qué se trataba Facebook y para ello le pidió al joven que le tomara una foto, para que la publicara en la red social.

“Hoy pasó este señor por mi negocio y estaba viendo mi Facebook. Me comenta ‘¿Ya salí yo ahí?’. Yo le contesto: ‘No ¿por qué?’ Y me comenta: Es que no puedo creer que salga uno ahí”, publicó la Policía Cibernética México.

“Le comento que si quería que le tomara una foto y lo subiera al Facebook. Y me dijo que sí. De verdad hubieran visto su carita de felicidad y sonreía mucho, y no creía que él estuviera en este aparatito. Por favor si lo ven salúdenlo y díganle que ya es famoso”, agregó.

Rápidamente, la historia y la fotografía del adulto mayor causó conmoción en los usuarios quienes viralizaron la publicación. El hombre de la tercera edad se ha vuelto muy popular en la red social.