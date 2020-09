¿Por qué Jean Deza no recibe sanción de su club pese a constantes indisciplinas?

Personas como Jean Deza abundan en el Perú, pues el fútbol es el reflejo de la sociedad. El talento le sobra, pero sus constantes indisciplinas -entre ellas denuncias de sus eventuales parejas por maltrato físico y psicológico- han evitado que su carrera despegue como debería.

Sin embargo, siempre cae bien parado entre los clubes de fútbol en el Perú, al punto de no recibir ni una sanción pese a manchar los valores de cada institución con sus lamentables actos.

Para el periodista deportivo David Hidalgo, el tema debe verse desde varias perspectivas. “El club no puede sancionar a sus deportistas por denuncias que están fuera del ámbito deportivo, esto tiene que ver directamente con el ámbito legal”, comentó.

Es decir, mientras no se determine responsabilidad, el jugador es inocente. No obstante, gracias a que los clubes tienen un manual de comportamientos o filosofía deportiva, pueden apartar a quienes presenten indisciplinas extradeportivas al ver dañada su imagen institucional.

“La mayoría de instituciones tiene este apartado o estipulación dentro de los contratos. Pero son muy pocos las hacen cumplir porque no quieren meterse en problemas legales y, por otro lado, deportivamente tampoco les conviene, y eso está malísimo”, precisó Hidalgo.

“Acá no les importa, a los clubs no les interesa su comportamiento. A ellos solo les interesa salvar sus puntos en el campeonato, salvar sus partidos y salvar el pellejo, por eso cada cierto tiempo es un borrón y cuenta nueva, una oportunidad más y todos los años vemos la misma película”, agregó.

En ello coincide Milagros Crisanto, periodista deportiva, quien también considera que los equipos de fútbol deberían sancionar a Deza por sus constantes indisciplinas, pues manchan el nombre de la institución.

“Los clubes no son tan formales en nuestro país, se va de uno y no pasa nada. Empezó en Alianza Lima este año, pero lo sacaron rápidamente por temas de indisciplina. No tardó mucho en encontrar lugar en Binacional, que, si bien es el actual campeón del futbol peruano, no resalta por su seriedad y responsabilidad”, sostuvo Crisanto.

“A Jean Deza no se le sanciona porque es el reflejo de lo que son los clubes en este momento. Queda en cada club amonestar a sus jugadores, la Federación Peruana de Fútbol no puede hacer nada en este caso”, continuó.

En relación, David Hidalgo explicó que todos actúan erróneamente cuando salen casos similares.

“El futbol peruano es especialista en alimentar que esos jugadores no mueran, porque salen de un lado muy mal y a las horas ya están consiguiendo equipo en otro lado, no hay un tipo de sanción siquiera, ni le hacen entender que está obrando mal en su carrera”, expresó.

Lo convulsionada carrera de Jean Deza ya se ha visto con otros protagonistas en el balompié nacional, donde el talento es premiado sobre el esfuerzo y profesionalismo.

“Es de estos jugadores que manejan muy bien el balón pero que finalmente no destacan porque necesitan ayuda psicológica. El año pasado lo veíamos más maduro y responsable, no sé que pasó. Si realmente el quisiera, hubiera llegado lejos”, sentenció Milagros Crisanto.