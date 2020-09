Tiene 32 años, pero parece un adolescente de tan solo 13

Por razones desconocidas, un hombre de 32 años parece un joven de apenas 13, edad en la que dejó de creer. El hombre relató su historia en una entrevista con el canal de YouTube.

Él se llama Denís Vashurin y desde pequeño notó que su metabolismo era distinto al de sus compañeros de la misma edad. Pero eso nunca afectó su desempeño en el colegio, pues tenía buenas notas, incluso en educación física. Muchas actividades las realizaba mejor que sus compañeros.

“Pensé en cómo sería todo, cómo sería mi vida, si sería difícil para mí", recuerda Denís, aunque nunca ha visitado un especialista para entender su cuerpo.

El hombre de 32 años confiesa que a veces se siente frustrado en varias situaciones de su vida debido a los cuestionamientos de la sociedad. "¿Por qué tengo que dar explicaciones a alguien cada vez?", se pregunta el hombre, que pide a los espectadores que nunca juzguen a las personas por su apariencia, especialmente si son diferentes a los demás.

"No puedes vivir mi vida. No sabes cómo vivirías en mi cuerpo, en mi situación, en qué tipo de persona te convertirías. Por lo tanto, no juzgues", declaró.

Denís prefiere salir poco de su aldea ubicada en la región de Primorie, Rusia, puesto que allí todos lo conocen y no le preguntan nada. Lo tratan como él quiere: uno más de la sociedad.

Antes de finalizar la entrevista, el hombre de 32 años aprovechó las cámaras para desmentir la creencia de muchas personas, las cuales sostienen que físicamente él se siente tan joven como aparenta, pues –asegura– tiene los mismos dolores y molestias que otros adultos.