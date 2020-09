Andrés Hurtado también habría sido asesor del presidente Vizcarra, según Karem Roca | VÍDEO

Tal como amenazó hace unos días, la exsecretaria del presidente Martín Vizcarra, Karem Roca, reveló nuevos audios para tratar de desestabilizar el corto periodo de gobernabilidad que le queda al mandatario.

En el programa ‘Combutters’, difundieron nuevas grabaciones, donde se le escucha la lista de asesores no oficiales de Martín Vizcarra, que incluía a otro personaje de la farándula local.

El apodo “Chibolín” es mencionado por Karem Roca al explicar que Vizcarra lo tiene presente antes de afrontar algunas situaciones. “(..) la chiquilla. El presidente la escucha a ella también. Como escucha a Andrés Hurtado Chibolín”. A lo que el interlocutor responde: “¿Andrés es su asesor? ¡Qué loco!”.

El contexto del audio es de una conversación entre la exsecretaria y un amigo de su confianza.

Más audios

En otro audio, Karem Roca indica a su interlocutor que puede traerse abajo al Gobierno por no sacar cara por ella y preferir al Ministro de Agricultura, Jorge Montenegro Chavesta, por encima de ella pese a la situación que atravesaba.

“Ayúdame con eso que yo tengo un arma letal contra mi jefe (Vizcarra) por haberme traicionado, por no haber pensado en mis hijos”. “(…) porque cómo puede ser que siga el ministro de Agricultura, lo han debido de sacar, es un ladrón y luego me dice: pero qué estoy hablando. Lógicamente no lo mueve para que tape sus cosas”, se escucha en un fragmento de la conversación.