Captan a vigilante hablando solo, pero asegura que estaba con su amigo: No sabía que había muerto

Una escena inusual llamó la atención de unos trabajadores de seguridad de una empresa, quienes fueron testigos de ver a uno de sus compañeros hablando solo. Cuando le consultaron el motivo, su respuesta dejó pasmados a los vigilantes.

A través de las cámaras de seguridad de una empresa en Colombia, se pudo apreciar a Freddy Matute hablando solo. Las imágenes muestra al sujeto sentado a lado de un portón y hace movimientos de sus manos como si estuviese explicando algún tema a alguien.

Al al ser consultado sobre qué hacía, el hombre dijo que estaba dialogando con su compañero Joaquín a quien se le conocían como 'Chavo' en el trabajo y que su plática era muy amena.

Esta respuesta dejó anonadados a todos, pues Joaquín había fallecido unos días antes.

Noticias Canal 1, confirmó que cuando Freddy sostuvo la plática con Joaquín, él no sabía que su compañero ya había muerto. Incluso narró cómo había sucedido esta situación.

"Yo estoy sentado hablando con mis compañeros, pasando revista por el celular, cuando mi amigo llega y me saluda de puño e incluso me pregunta por un amigo que tenemos en común en el tercer piso, es más me pidió que lo saludara'', comentó Freddy.

Agregó que cuando le llamaron la atención, Freddy Matute les dio esta explicación, dejando sorprendidos a sus demás compañeros.