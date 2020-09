Jesús María: sujeto escupe y amenaza a joven por malentendido en estacionamiento | VÍDEO

En medio de la pandemia del coronavirus, un malentendido generó el enojo de un sujeto que, sin medir consecuencias, llenó de improperios y lanzó un escupitajo a un joven que solo iba a estacionar su auto en el cruce de las avenidas General Garzón y Húsares de Junín, en Jesús María.

Gracias a un vídeo que captó el agredido, se aprecia como Juan Carlos Chumpitasi Carbajal insulta sin reparo alguno y amenaza con golpear a Josué Salas. Acto seguido, se baja la mascarilla y le escupe en el rostro.

Por palabras del afectado a América Noticias, se conoció que el conflicto se generó debido a que cuadró su auto para acudir a una barbería, pero Chumpitasi, según Salas, creyó que lo quería atropellar.

Cuando los miembros de la Policía Nacional llegaron al lugar, Chumpitasi Carbajal se calmó repentinamente e intentó disculparse con la víctima, pero igual fue llevado hacia la comisaría del distrito. A su salida de la dependencia policial, no se defendió de las acusaciones.

Juan Carlos Chumpitasi podría ser denunciado por el delito contra la salud pública debido al estado de emergencia actual que se vive en el país a causa del nuevo coronavirus. Violar las medidas sanitarias le significaría una pena no menor a los seis meses de cárcel ni mayor a los tres años.

“No es posible que haya gente que crea poder hacer eso y salir ilesa. Me haré la prueba molecular, cumpliré la cuarentena. Me va a tocar pagar un alquiler de un departamento aparte para no incomodar a nadie”, expresó indignado Josué Salas.