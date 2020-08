Lactancia materna: recomendaciones para un inicio exitoso [VIDEO]

La lactancia materna tiene muchos beneficios tanto para la madre como para el bebé. La leche materna es el alimento perfecto para el recién nacido, ya que ésta proporciona componentes nutricionales y anticuerpos. La OMS recomienda por lo menos seis meses de lactancia materna exclusiva.

Si bien esta manera de alimentar al bebé es natural, esto no quiere decir que siempre sea fácil. El periodo de lactancia puede traer muchos retos para la madre y el bebé.

(Foto/maternidadfacil)

A veces las mamás se sienten ansiosas, estresadas y nerviosas por la falta de experiencia en el tema de la lactancia o por las dificultades que tienen al momento de alimentar a sus bebés.

Conocer algunos de los problemas más comunes nos da las herramientas para enfrentarlas si ocurren. Y sobretodo, es importante saber que existen muchos recursos para dar apoyo a las madres que desean dar a lactar.

El Dr. Mauricio La Rosa, Ginecólogo obstetra y subespecialista en Medicina Materno Fetal de la Clínica Anglo Americana te presenta algunos de los retos más comunes ante la lactancia materna:

Miedo de no tener suficiente leche: este es el miedo más común, sobretodo durante las primeras semanas luego del parto. Debemos saber que el tener madres, abuelas, u otros familiares que no consiguieron dar de lactar, no quiere decir que esa madre no podrá. Al inicio, los bebés lloran frecuentemente, y es común pensar que todo llanto es de hambre. Es importante conocer las señales de hambre del bebé, y ponerlo frecuentemente al pecho durante los primeros días. Trabajar con una asesora o asesor de lactancia durante los primeros días puede ayudar a calmar estos miedos.

Problemas con la posición: al momento de empezar la lactancia, es una experiencia nueva tanto para la madre como para el bebé, y ambos aprenden al mismo tiempo. Una buena posición al momento de lactar asegura que se minimizará el dolor, y se conseguirá la máxima extracción de leche. A la hora de empezar a dar de lactar, el bebé debe estar en el pecho y su boca debe estar bien abierta. Si el bebé coge mal el pezón es probable que haya dolor por una mala posición y la producción de leche también se vea afectada.

(Foto/mott.social)

Intentar poner al bebé en un horario estricto: Los primeros meses, la lactancia no tiene horarios. sea de día o de noche, sin ningún horario fijo, la lactancia se debe dar al momento que el bebé lo pida. De esta forma se estimulará la producción de leche de manera natural y será una experiencia mucho más relajada y sin estrés de tiempos.

Hay diversos motivos por los que la lactancia materna puede ser un reto. La educación previa al parto, y conocer los recursos que existen para la lactancia, pueden ayudar a maximizar la chance de que la lactancia sea exitosa. Si una madre enfrenta retos durante la lactancia, hay diferentes expertos en el tema que les pueden brindar apoyo. Así podrán encontrar fácilmente las causas de los retos, y encontrar una solución.