Clínicas incumplen convenio con Estado y niegan camas UCI a pacientes COVID-19 de EsSalud y el SIS

Pese a que ya van 22 días de haberse firmado el acuerdo entre el Estado y las clínicas, para que estas atiendan a pacientes de coronavirus que requieren camas de Unidad de Cuidados Intensivos, el trato parece no funcionar como lo previsto.

Según una investigación del diario La República, hasta la fecha, ningún paciente que habría solicitado ser derivado desde un hospital público a una clínica de Lima ha podido ser trasladado. El argumento de todas: “contar con cama UCI", pese a que ese era el único objetivo de la alianza con el gobierno.

Entre las denuncias recogidas por el citado medio, el caso de Miriam Cajavilca Vega resalta por sí solo. Ella asegura que buscó una cama UCI en al menos 20 clínicas privadas para su padre, Juan Cajavilca Salinas (50), pero al solo conseguir una cama en el hospital Almenara, que no era UCI, falleció a causa de una neumonía provocada por la COVID-19 tras 17 días de lucha contra la enfermedad.

“Yo siento que a él lo han dejado. Me quedo con esa sensación que por su edad lo han dejado de lado y no le han dado una cama UCI. Yo busqué por todos lados una clínica de convenio pero mi papá nunca fue derivado. Yo busqué por todos lados, pero lamentablemente no tenía 40 mil u 80 mil soles para pagar (lo que me pedían las clínicas)”, revela Miriam.

Uno de muchos

La investigación, además, revela que, en todo este tiempo, solo un paciente fue atendido por un centro de salud privado, pero esta no fue derivada de ningún hospital, sino que tuvo que ir por sus propios medios para ser hospitalizado.

“El Estado está creando oportunidades de atención a través de las clínicas, pero esas oportunidades no se cristalizan porque anteponen los intereses de sus pacientes privados a los pacientes de EsSalud y el SIS. Arguyen que están obligados a atender a sus pacientes privados, son su prioridad. Cada vez que se llama, solo recibimos la respuesta de que las camas están ocupadas”, explicaron otras fuentes de La República.