Congreso otorga bono para excongresistas de hasta S/5,200 en el estado de emergencia

En medio del estado de emergencia por la COVID-19 y la crisis económica que viven cientos de familias que ni siquiera tuvieron acceso a los distintos bonos otorgados por el Gobierno, una noticia ha indignado a la población. Se trata del bono para excongresistas, otorgados recientemente por el Congreso de la República.

El exlegislador Richard Arce denunció públicamente que a pesar de ya no ser parlamentario, el Congreso le depositó un bono de 5 mil 200 soles, al parecer por el estado de emergencia y distanciamiento social obligatorio por la epidemia del virus.

“¿No hay Bono Familiar Universal, pero si hay bono para ex congresistas? Pensé que era el depósito de mi AFP, revisando mi estado de cuenta, me doy con la sorpresa que el Congreso me ha depositado 5,200”, señaló el exparlamentario a través de sus redes sociales.

Exhortó al Congreso de la República, que en plena crisis económica que atraviesan las familias peruanas se haya realizado un monto 'innecesario' a los exparlamentarios que dejaron los curules cuando se dio el cierre del Congreso

“Ya no soy congresista y ahí esta mi liquidación, no me corresponde”, precisó en Twitter y Facebook el exlegislador Richard Arce.