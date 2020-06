Carlota Pereyra: “Así tengamos las mejores ciclovías del mundo, sino mejoramos nuestra cultura vial igual matarán a la gente”

Esta semana fuimos testigos que tres ciclistas fallecieron en pleno estado de emergencia, dos de ellos en La Molina y uno en Puno. Luego de estos lamentables decesos se volvió a cuestionar sobre la falta de ciclovías adecuadas en nuestro país y una buena educación vial.

El 3 de junio, en el marco del Día Mundial de la Bicicleta, el Estado publicó el reglamento final de la Ley N° 30936, la cual promueve y regula el uso de la bicicleta como un medio de transporte sostenible.

Por ello, Wapa.pe se comunicó con Carlota Pereyra, directora de la Asociación de Ciclistas del Perú, quien afirmó que para cumplir esta ley debemos de promoverla, establecer una buena educación vial e implementar ciclovías adecuadas.

“Las tres muertes no solo se dieron por falta de ciclovías, sino que también están mal hechas. Uno de los chicos que falleció en La Molina iba por la ciclovía, pero no hay mantenimiento adecuado. Esta ciclovía estaba invadida por ramas de los arbustos que no dejaban ver el cruce. Entonces tenemos: uno, falta de ciclovías adecuadas, y dos, un programa de cultura vial”, explicó Pereyra.

Asimismo, aseguró que de nada sirve que en el Perú realicen buenas ciclovías, si nuestra educación vial es nula.

“Supongamos que tenemos las mejores ciclovías del mundo, que no es el caso, lamentablemente con este pésimo nivel de cultura vial que tenemos, igualito matan a la gente”, afirmó a Wapa.pe.

Además, comentó que la educación vial se podría dar necesariamente “a nivel formal en las instituciones educativas, tanto en la educación masiva regular como instituciones superiores, porque se trata de la vida. También a nivel informal, las municipalidades tienen que desarrollar programas de sensibilización y cultura vial”.

“Con la ley indica minuciosamente qué es lo que tiene que hacer cada sector del gobierno, entorno a lo que es educación vial, sensibilización. Donde también implica, reglamento nacional de tránsito”, agregó.

Carlota habló sobre la importancia de la Ley N° 30936

“La ley por sí sola no va a hacer nada, para ello debemos conocerla y difundirla. Por lo pronto la Asociación de Ciclistas del Perú ya comenzó a difundir segmentos de la norma para sea de conocimiento de la comunidad en general. Porque si sale la ley y nadie la conoce, entonces no se aplica y no se sanciona. Nosotros vamos a ser muy celosos en cuidar que se aplique”, dijo Carlota.

¿Cuáles son los derechos de los ciclistas?

- La bicicleta tiene un paso preferencial con respecto a un vehículo motorizado, según indica el artículo 106 de la ley.

- Si no hay ciclovías, la bicicleta puede transitar por el carril derecho. Pero, si en este hay buses, entonces puede circular libremente por el carril izquierdo.

- Los ciclistas menores de 14 años o adultos mayores, embarazadas, con algún tipo de discapacidad o si se desplazan con un menor de 7 años, entonces pueden transitar por la vereda.

- Derecho de estacionamiento debidamente protegidas.

Fuente: Melissa Merino/ Archivo GLR.

Pereyra también mencionó que si laboran en el estado y usan bicicletas como transporte para asistir, entonces el trabajador por cada 60 días tiene un día libre.

¿Cuáles son los deberes de los ciclistas?

- Cuando transiten por la vereda, la velocidad es la misma que de un peatón para evitar accidentes.

- Los ciclistas deben de estar bien equipadas y no podrán circular si no cuenta con: un sistema de frenos, sistema sonoro, casco, prendas reflectantes.