¿Por qué había un dinosaurio de peluche en el lanzamiento de SpaceX?

Mientras los ojos del mundo se posaban en el lanzamiento de la Dragon de SpaceX, el acompañante de los astronautas Bob Behnken y Doug Hurley, y tercer pasajero de la nave, comenzó a robarse todas las miradas por su peculiar aspecto: un dinosaurio de peluche.

A los pocos minutos de notar su presencia, los usuarios de las redes sociales comenzaron a especular de que se trataría del juguete de la hija de Behnken, sin embargo, estaban completamente equivocados.

La finalidad del dinosaurio, de acuerdo con la investigadora y divulgadora de ciencia Mika McKinonn, es la de encargarse de medir la gravedad y detectar cuando se ha entrado en el área de gravedad cero dentro del espacio.

This is Tremor, a 6” tall TY Flippables Dinosaur with blue/pink sequins. It’s this launch’s zero-gravity indicator.



I think it’s discontinued but with limited stock in stores. Hopefully we’ll get the full story on it later, but I suspect one of Bob & Doug’s kiddo’s picked it out pic.twitter.com/Z8Ne2CTUea