Delincuentes intentan asaltar a mujer, pero ella era policía y los ahuyenta a balazos | VÍDEO

Una mujer tuvo que recurrir a su preparación policial para ahuyentar a un delincuente que intentó asaltarla con un arma de fuego en los exteriores de su domicilio en Maipú, Chile.

La víctima de este fallido atraco es la subinspectora de la Brigada de Investigación Criminal Cerrillos de la Policía de Investigación, quien, tras retirar su auto de su cochera y aparcarlo afuera de su casa, fue interceptada por un malhechor que le apuntó con una pistola.

El rápido accionar de la agente le permitió espantar al delincuente. Según las imágenes de la cámara de seguridad que grabó todo el hecho, la subinspectora usó su arma de reglamento como defensa para apaciguar el intento de asalto.

“Aproximadamente a las ocho de la mañana, cuando me disponía a ir a la brigada, saco el vehículo de mi domicilio y al momento de estacionar para cerrar el portón, me percato de un vehículo que ingresa en mi calle y se encontraba con cuatro ocupantes en su interior que me resultaron sospechosos”, señaló la mujer.

La oficial manifestó que estaba alerta a la actitud de los facinerosos hasta que se estacionaron de forma brusca a metros de ella. Fue entonces que decidió sacar su arma de servicio y arremeter contra los asaltantes, quienes se dieron a la fuga en su auto dejando a su cómplice en medio de la balacera.

"Ocupé en todo momento mi conocimiento de la escuela, de manejo de armas, de defensa personal y logré frustrar el robo”, expresó.

Gracias a la grabación, la Policía chilena comenzó una operación para atrapar a los delincuentes. Por su parte, se informó que la agente resultó sin lesiones tras el incidente.