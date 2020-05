Abuela no logró comprar teléfono para que nieto siga clases online por falta de dinero

Sin duda alguna la llegada del coronavirus no solo está afectando fuertemente a la salud, sino también a varios sectores económicos. Una noticia que ha tocado la fibra más sensible es el caso de una anciana que con tal de que su nieto siga recibiendo clases virtuales decidió ir a comprar un celular, tal fue la sorpresa al darse cuenta de que el dinero no le alcanzó.

A través de sus redes sociales, el joven que trabaja en esa tienda, decidió contar la triste historia y hacerla viral para que la gente tome conciencia que no solo esta pandemia afecta en la salud, sino también en lo económico y educativo.

Jatupol Boriboon, que trabaja en una tienda de Rattanaburi, Tailandia, tuvo que atender a la mujer y a su nieto y darse cuenta de la triste y curda realidad cuando conoció su historia y vio que sólo tenían 60 dólares para comprar un smartphone.

"Cuando le pregunté si era para ella, me dijo que era para que el niño pudiera seguir yendo a clases y educándose. Sólo tenían 2.000 baht -cerca de 62 dólares- porque era todo el dinero que pudo juntar", dijo Boriboon a Rachfeed.

Ambos llegaron a la tienda de celulares para comprar un smartphone para que el niño pudiera asistir a sus clases, las que ahora se imparten en modalidad virtual debido a la cuarentena impuesta por culpa de la pandemia.

El joven que trabaja en la tienda no sabe si la señora y el niño lograron comprar el celular, lo que sí tiene claro es que lamentablemente esta situación deja grandes hoyos en donde los más necesitados son los que sufren más frente a esta pandemia al no tener los recursos necesarios.